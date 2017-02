Nessuna novità sul fronte contrattuale per Daniele De Rossi. Il centrocampista della Roma, in scadenza a giugno, ha infatti detto di non aver avuto alcun contatto con la dirigenza giallorossa: "Nessuno mi ha chiamato, nè della Roma nè di altri club. Ho 33 anni sono sereno, aspetto e vedremo cosa succederà".