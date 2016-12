Roma, Conte vuole Manolas e Nainggolan al Chelsea

Pericolo Chelsea per la Roma. Antonio Conte ha dimostrato di avere le idee chiare e ha chiesto a Roman Abramovich di acquistare sia Manolas sia Nainggolan. James Pallotta non vuole cedere i suoi due gioielli, ma il magnate russo è pronto a offrire 65 milioni di euro per fare vacillare le certezze del presidente americano. La valutaziione del difensore è di 30 milioni, mentre di 35 quella del centrocampista. Lo scrive il Daily Express.