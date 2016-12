Roma, colloquio di mezzora tra Totti e Pallotta sul futuro

Sono giorni caldi, per non dire caldissimi, per il futuro di Francesco Totti alla Roma, legati da un contratto in scadenza a giugno. Il capitano e James Pallotta hanno avuto mezzora di colloquio nel cortile interno dell'hotel in cui alloggia il presidente giallorosso. "Se rinnovo? Chi, io? No, no...", è stata poi la battuta con cui Totti ha lasciato l'albergo al termine del faccia a faccia con il numero uno romanista.