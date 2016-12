Roma, caso Destro: Sabatini cerca alternative per Garcia

23:12 - A Trigoria serpeggia il caso Destro. Il giocatore vorrebbe partire, Garcia vuole un'alternativa e Sabatini dovrà trovare una soluzione per non scontentare tutti. Situazione complicata, con diverse opzioni sullo sfondo. La prima porta a Milano, sponda rossonera, ma Galliani è un osso duro con cui trattare. La seconda porta invece a Gomez nell'ambito di uno scambio con la Fiorentina. Le altre invece puntano all'estero: Bacca, Mkhitaryan e Adebayor.

In casa Roma la questione Destro rischia di aprire un caso diplomatico. Non tanto con il giocatore, che ormai ha fatto capire le sue intenzioni, quanto tra tecnico e società. Garcia più volte si è esposto, sostenendo che Destro non si muove, e non sembra intenzionato ad accontentarsi di rimpiazzi di secondo livello. Sabatini dal suo canto sta sondando il mercato a caccia di alternative valide per sostituire l'ex Siena. Ma senza esagerare.



Molti i nomi sulla lista dei desideri del ds giallorosso. Il primo è quello di Mario Gomez, alle prese con il pugno duro di Montella, scontento delle sue prestazioni. Gli ultimi nomi caldi invece sono quelli di Carlos Bacca del Siviglia ed Emmanuel Adebayor. Ma l'elenco dei papabili è lunghissimo: da Luiz Adriano a Henrikh Mkhitaryan, passando per Stevan Jovetic e Alexandre Lacazette del Lione. Troppa carne al fuoco, forse. Se Destro partirà, infatti, Garcia potrebbe puntare i piedi e chiedere maggiori garanzie tecniche in attacco. E non è detto che tutto finisca a tarallucci e vino.



SU DESTRO PIOMBA IL TOTTENHAM

Nelle ultime ore si registra un pesante inserimento da parte del Tottenham su Destro. Alla Roma sarebbe arrivata un'offerta di 26 milioni euro cash (20 milioni di sterline) da parte del club inglese.