Roma, caccia all'erede di Pjanic: piace Witsel

Un ostacolo non da poco, anche se a questo punto molto dipenderà dalla volontà del giocatore, in scadenza nel 2017, come tutti attratto dalla migliore offerta economica. Ma la Roma potrebbe puntare su qualche talento per il futuro. E allora Adrien Rabiot farebbe al suo caso. Il francese del Psg è uno dei più quotati giocatori della sua età, anche se non sarà facile strapparlo ai parigini. Ma non mancano i nomi alternativi. Come Piotr Zielinski, oggi all'Empoli ma di proprietà dell'Udinese, oppure l'emergente argentino Giovani Lo Celso del Rosario Central. Il tutto per colpa di alcune dichiarazioni di Pjanic, che ha messo sul chi va là la Roma. "Ho un contratto con la Roma, ma so anche che in questo ambiente tutto puo' andare molto velocemente. Basta che due club si mettano d'accordo e puoi ritrovarti rapidamente altrove", ha detto facendo allarmare i tifosi della Capitale.