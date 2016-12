Roma, caccia al sostituto di Destro: nel mirino Luiz Adriano

11:22 - In attesa di definire la questione Destro, desideroso di cambiare aria e finito nel mirino del Milan, la Roma sonda il mercato a caccia di una punta per sostituire l'ex Siena. Nelle ultime ore si sono fatti i nomi di Quagliarella e Immobile, ma entrambe le situazioni sembrano molto complicate. Più facile invece arrivare a Luiz Adriano. Il giocatore dello Shakthar Donetsk è in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato col club.

La Roma, dunque, "saluta" Destro. Non ufficialmente, ma tutte gli indizi sembrano confermare questa pista. La trattativa col Milan per l'ex Siena ormai è ben avviata e a Trigoria si lavora già per cercare un rimpiazzo da inserire in rosa a gennaio. Il sogno giallorosso si chiama Ciro Immobile, ma la situazione dell'attaccante del Borussia sembra non lasciare molti margini di trattativa. A meno di clamorosi scenari di mercato che attualmente sembrano molto complicati da immaginare. Discorso simile per Quagliarella, gradito a Garcia, ma ormai felice a Torino.



E allora ecco spuntare la pista Luiz Adriano: il giocatore è in scadenza di contratto con lo Shakthar Donetsk e non sembra intenzionato a rinnovare col club. Una situazione che lo mette in cima alla lista dei desideri di Sabatini, pronto ad approfittare dell'empasse e a piazzare il colpo per rimpiazzare Destro. A Trigoria l'armadietto di Mattia potrebbe essere occupato proprio dal brasiliano.