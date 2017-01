Roma, c'è il rilancio per Feghouli: prestito oneroso

Il portoghese ha ormai 30 anni, ma garantirebbe esperienza e qualità al centrocampo giallorosso. In scadenza con i monegaschi nel 2018, l'ostacolo è rappresentato dallo stipendio del giocatore, oneroso per le tasche della Roma. Moutinho guadagna 4 milioni a stagione. Il Monaco non lo considera incedibile, ma il cammino non è dei più semplici.



Più concreta potrebbe essere invece la pista che porta a Badelj della Fiorentina. Oggetto del desiderio di Vincenzo Montella, anche il croato va in scadenza nel 2018. La Viola ha sempre respinto i rumors, ma di fatto negli ultimi mesi il centrocampista è rimasto sempre nome caldo del mercato. Secondo La Nazione, la Roma sarebbe pronta a investire su di lui 10 milioni di euro, che potrebbero però essere versati solo in parte. I giallorossi, infatti, potrebbero giocarsi la carta Paredes. L'argentino piace molto a Paulo Sousa e potrebbe essere inserito nell'affare come contropartita tecnica.



Il primo obiettivo resta però Feghouli che ha già incassato la benedizione di Luciano Spalletti. La Roma ha fatto un passo verso il West Ham, rinunciando al prestito secco e proponendone uno oneroso. Aspetterà la risposta degli Hammers fino alla fine della settimana, poi si concentrerà altrove.