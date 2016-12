Roma: Belhanda al posto di Vainqueur

La Roma sta pensando a Younès Belhanda per rinforzare il centrocampo nel caso in cui William Vainqueur , nel mirino del Malaga , dovesse accettare l'offerta degli spagnoli. Il giocatore marocchino, classe 1990, è esploso qualche anno fa nel Montpellier ed è attualmente di proprietà della Dinamo Kiev , anche se la seconda parte della scorsa stagione ha giocato con la maglia dello Schalke 04.

Il d.s. Sabatini punta a un prestito, con riscatto da definire, e non ha intenzione di spendere più di due milioni di euro. Belhanda era stato seguito in passato anche dall'Inter, mentre a gennaio scorso il Torino lo aveva trattato, prima che il giocatore si trasferisse invece in Germania allo Schalke 04. L'affare, non ancora chiuso, è legato al futuro di Vainqueur, che nelle prossime ore potrebbe dire sì agli spagnoli del Malaga.