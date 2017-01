Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha parlato del mercato giallorosso poco prima del fischio d'inizio del match contro il Cagliari: “Il Sassuolo ha chiuso le porte per Defrel? Leggo anche io queste cose ma non è detto che sia vero. Ma come sapete noi non commentiamo il mercato: se ci dovesse essere un’opportunità per rinforzare la Roma la coglieremo. Non ci siamo ancora mossi forse perché siamo già forti così. Non compreremo tanto per comprare ma se lo faremo andremo a prendere un giocatore funzionale".