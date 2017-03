"Spalletti dice che aspetta un nostro messaggio per parlare del futuro? Non mi sembra: con lui parliamo sempre, il rapporto è di stima reciproca". Parole del dg della Roma Baldissoni a Premium Sport. "L'allenatore ha detto di voler affrontare la questione a fine stagione e noi siamo al suo fianco - ha proseguito il dirigente giallorosso - Avere ora l'accordo di rinnovo o non averlo non ci cambia nulla".