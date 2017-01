Roma, Baldissoni: "Manolas non si muove a gennaio"

Kostas Manolas non si muove da Roma a gennaio. A smorzare le voci di mercato attorno al centrale ci ha pensato Mauro Baldissoni. "Manolas parte a gennaio? Dove va? Allo United? Non mi risulta...", ha detto il direttore generale giallorosso subito dopo l'incontro in Campidoglio tra l'amministrazione comunale e i vertici del club per il nuovo Stadio. Per il momento, dunque, la Roma sembra aver deciso di rinunciare ai 55 milioni messi sul piatto dai Red Devils per il difensore.