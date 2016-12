Roma, Bacca si avvicina. Ma il Siviglia si ribella

Nelle ultime ore Sabatini ha incontrato il procuratore del ragazzo, Ivan Ramiro Cordoba : l'intesa con il leggendario difensore dell'Inter è vicina, l'obiettivo è quello di strappare il sì del giocatore per poi presentarsi dal Siviglia con i 25 milioni della clausola rescissoria. Bacca è impegnato in Coppa America con la Colombia , ma intanto riflette sul futuro. L'arrivo di Bacca presuppone la partenza di almeno un paio di punte, visto che il reparto offensivo a disposizione di Rudi Garcia inizia a sembrare sovraffollato. Intanto Sabatini potrebbe evitare il riscatto di Ibarbo, dal Cagliari, Gervinho ha già salutato la capitale e sarà dell' Al Jazeera per 14 milioni . Adesso si riflette sulla situazione relativa a Iturbe: se arriva un'offerta interessante parte anche l'ex Verona, vera delusione della scorsa stagione giallorossa.

IL DS DEL SIVIGLIA: BACCA RESTA QUI"Non abbiamo intenzione di vendere Bacca. Se qualcuno vuole Carlos dovrà pagare la clausola". E' decisa la presa di posizione del Siviglia, sull'attaccante colombiano, nel mirino della Roma per rinforzare il reparto offensivo.

Il ds del club spagnolo, Monchi, dopo aver chiaramente fatto intendere che non sarà fatto alcuno sconto in caso di cessione, ha provato a fare il punto sulla situazione del giocatore. "Non sono un indovino, ma nel suo contratto ci sono degli obblighi per entrambe le parti, poi se un club vuol pagare la sua clausola non posso farci niente - le parole di Monchi, riportare dal sito di Marca -. Personalmente, credo che resterà perché lui vuole continuare a Siviglia e noi vogliamo tenerlo. Non abbiamo intenzione di venderlo. Se qualcuno vuole Bacca dovrà pagare la clausola (da circa 30 milioni). Quello che ci ha detto è che desidera rimanere al Siviglia, non vedo un'altra possibilità".