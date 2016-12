Roma, assalto allo scudetto con Strootman

11:42 - Le sirene inglesi non spaventano la Roma, che prova a blindare Strootman e dare l'assalto allo scudetto. L'olandese piace a Van Gaal, non è una novità, ma il progetto giallorosso, per ora, non prevede la sua cessione. A dispetto della pioggia di sterline promesse, Sabatini vuole trattenere Kevin e sembra intenzionato a respingere al mittente ogni offerta. A Trigoria hanno deciso: Strootman sarà l'uomo in più per il titolo.

Lo United può mettersi il cuore in pace. Almeno per il momento. La Roma e Kevin Strootman non hanno alcuna intenzione di separare le loro strade. Nella capitale l'obiettivo è chiaro: vincere lo scudetto. E per farlo servono tutte le forze necessarie. Strootman compreso. Dopo il lungo infortunio, l'olandese potrà riprendere da dove aveva lasciato, aggiungendo ulteriore qualità al centrocampo giallorosso e riprendendosi il ruolo da leader. Garcia l'ha atteso per mesi e ora, che è recuperato, potrà contare anche su di lui per la rincorsa alla Juventus e la caccia all'Europa League. Per la Roma l'uomo in più da gennaio sarà Strootman. Van Gaal dovrà aspettare ancora.