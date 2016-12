Roma, assalto a Ponce: 'el Tanque' da record che ricorda Tevez

11:51 - La Roma è pronta a mettere le mani sull'erede di Messi: Ezequiel Ponce. L'attaccante dei record dopo che nemmeno a 17 anni compiuti è diventato il più giovane esordiente di sempre e marcatore del Newell's Old Boys. Non solo, in Argentina sono convinti che Ponce diventerà la stella dell'Albiceleste per i prossimi vent'anni e anche per questo a Rosario arrivano offerte in continuazione. Sabatini c'è: offerta da 7 milioni per il 70% del cartellino.

Cifre da capogiro per un giovane talento del 1997, benedetto da un giocatore del calibro di David Trezeguet che si è speso in prima persona nel decantare le qualità di Ponce dopo averci giocato insieme. La volontà della Roma è di portarlo in Italia già a gennaio, ma non sarà facile convincere il Newell's Old Boys che di soldi ne vuole, e tanti. Ma che tipo di giocatore è Ezequiel Ponce?

In Argentina lo chiamano el Tanque, come Denis e come tutti gli attaccanti dotati di un fisico imponente, pur senza esagerare. In Argentina gioca da prima punta classica con grande fiuto del gol, come dimostrano i 4 gol nel Torneo Final 2014, bottino ottimo per un classe 1997 al debutto assoluto. Nonostante questo in Europa potremmo vederlo più facilmente giocare sull'esterno perché nonostante i suoi 180cm, ha impressionato tutti per corsa e dribbling nello stretto da abbinare a una voracità in area di rigore che fa ben sperare. Un piccolo carrarmatino imprendibile, un po' alla Tevez per azzardare paragoni illustri e scomodi, ma che ben rendono l'idea sulle potenzialità di Ponce.

La Roma con Sabatini si è mossa per tempo: l'offerta è di 7 milioni per il 70% del cartellino, ma potrebbe essere necessario addirittura alzarla. Il club argentino del resto è molto propenso ai "no", fatti recapitare in carta bollata sia all'Atletico Madrid (6 milioni per l'80%) sia al West Ham.

Nome: Ezequiel

Cognome: Ponce

Data di nascita: 29 marzo 1997

Luogo di nascita: Argentina

Ruolo: attaccante

Piede preferito: destro

Altezza: 180cm

Peso: 75 kg

Squadra attuale: Newell's Old Boys (Argentina)

Valutazione: 10 milioni di euro

Può interessare: Roma, Atletico Madrid, West Ham