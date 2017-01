Roma, assalto a Defrel ma il Sassuolo lo blinda

"Ripeto, non è in vendita - ha detto ancora il patron del Sassuolo, intercettato a 'ilmessaggero.it' - Se il giocatore insisterà per andare via? Zero chances per una sua partenza". Si allontana Feghouli, destinato a restare al West Ham. E' stato lo stesso presidente degli Hammers David Gold ad annunciarlo su Twitter, in risposta all'appello di un tifoso che chiedeva la permanenza dell'algerino: "Penso che tu abbia ragione". Si raffredda la pista Musonda, mentre resta aperta quella che porta a Jesè: Psg e Las Palmas non riescono a trovare un accordo.