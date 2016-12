Roma all'attacco: Sabatini a Manchester per Dzeko ma il City chiede 28 milioni

Alla vigilia della partenza della squadra giallorossa per la tournée in Australia, dove tra le altre ci sarà una partita proprio con il Manchester City, la dirigenza ha deciso di provare a muoversi concretamente sul mercato. La tifoseria è abbastanza innervosita dall'immobilismo, in entrata e in uscita, e anche Garcia, pur col sorriso, non ha lesinato una frecciata nelle prime dichiarazioni ufficiali. L'unico volto nuovo è Iago Falque, per il momento.

Il primo obiettivo è una punta centrale che possa fare al caso di Garcia che di consegnare a Destro una seconda opportunità non ha alcuna intenzione. Il candidato forte per tecnico e piazza è Edin Dzeko, sempre più chiuso al City dall'arrivo milionario di Sterling. Conscio della necessità dei Citizens di fare cassa, Sabatini è volato a Manchester per limare la differenza tra la domanda (28 milioni di euro) e l'offerta (20) con un cauto ottimismo. Ottimismo che però con il passare delle ore si è affievolito visto che i Citizens non hanno mostrato segni di apertura. La trattativa però continua, Sabatini non ha intenzione di mollare la presa: il suo ritorno in Italia non significa certo che la Roma intenda abbadonare la pista per il bosniaco. Anzi, la disponibilità a salire sino a 20 mln più due di bonus ha avvicinato offerta e domanda: otttimismo affievolito, non certo scomparso dunque anche se, per cautelarsi, il club sta valutando la pista Rondon, attaccante dello Zenit, 25 anni, venezuelano, prestante fisicamente ma molto agile, bravo in area e a calciare con entrambi i piedi.

La pista Salah, però, non è tramontata e non è vincolata alla trattativa col bosniaco. Nella trasferta inglese il direttore sportivo giallorosso proverà a capire meglio la situazione dell'egiziano al Chelsea, pronto anche in quel caso a fare una buona offerta approfittando dell'indecisione dell'Inter.