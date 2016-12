Roma al bivio: van der Wiel o Caceres

La Roma lavora sulle fasce per la prossima stagione. Con il futuro di Digne ancora in stallo, Sabatini ha messo gli occhi, e le mani, su due svincolati di lusso. Dopo l'ormai ex juventino Martin Caceres, adesso i giallorossi sono a un passo da Gregory van der Wiel. Il difensore olandese del Psg avrebbe già dato il suo ok al trasferimento nella Capitale e tocca alla Roma decidere su chi puntare per la prossima stagione.