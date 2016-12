Roma, accordo con Caceres: pronto un triennale

Ormai ci siamo: Martin Caceres è a un passo dall'essere un nuovo giocatore della Roma. Svincolato dalla Juve, il difensore uruguaiano, capace di giocare sia come esterno, sia come centrale, ha trovato l'accordo con i giallorossi dopo un incontro tra il suo agente Fonseca e il ds Sabatini. Per "El Pelado" è pronto un contratto triennale. L'arrivo di Caceres si andrebbe ad aggiungere a quello di Zabaleta sul quale la Roma continua a lavorare.