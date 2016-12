Roma, accelerata per Dzeko: offerta al Manchester City

La Roma ha scelto Edin Dzeko per rinforzare il proprio attacco. Dopo l'ammissione del ds Sabatini, i giallorossi hanno accelerato nella trattativa con il Manchester City per regalare a Garcia la punta bosniaca. L'offerta è di 18 milioni di euro, ma la novità è che la dirigenza della Roma ha deciso di non aspettare l'uscita di Destro e Doumbia per affondare il colpo. Si attende la risposta del City, ma da Trigoria trapela ottimismo.

Fuori Destro e Doumbia e dentro Dzeko quindi, non necessariamente in quest'ordine. Le difficoltà di Sabatini di sistemare le due punte, in trattativa rispettivamente con Monaco e Watford, hanno a sorpresa accelerato l'affondo per Dzeko. L'offerta della Roma al Manchester City è di 18 milioni di euro subito, oppure 20 milioni ma pagabili in tre anni. Proposte giudicate interessanti dal club inglese che in settimana darà una risposta alla Roma.

L'alternativa a Dzeko in ogni caso resta Aleksandar Mitrovic, bomber serbo dell'Anderlecht per il quale è pronta un'offerta da 10 milioni di euro per battere la concorrenza del Porto