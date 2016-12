Robinho va in Cina, firma con il Guangzhou

Nuova avventura per Robinho. L'attaccante brasiliano ha firmato con il Guangzhou Evergrandeun contratto di sei mesi con opzione per il rinnovo. Si tratta del secondo grande colpo del mercato del club cinese. Dopo l'addio di Fabio Cannavaro e l'arrivo di Felipe Scolari sulla panchina, nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio dell'acquisto di Paulinho dal Tottenham, per 15 milioni. Ora ecco Robinho: l'ex attaccante del Milan, 31 anni, era svincolato dopo l'avventura al Santos.