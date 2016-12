Robinho-Milan addio: risolto il contratto

Robinho e il Santos sono più vicini. Da giugno infatti, l'attaccante brasiliano in prestito dal Milan sarà svincolato , e la sua volontà è proprio quella di rimanere al Peixe. L'avvocato Marisa Alija Ramos ha condotto in prima persona la trattativa: "Stavo già negoziando da qualche tempo ed è stata una soluzione accolta bene da tutte le parti . Il suo contratto sarà in vigore fino alla scadenza del prestito, poi sarà libero".

Un ostacolo in meno per il Santos, che ora deve "solamente" trovare l'intesa economica col giocatore. I brasiliani però non versano in grandi condizioni economiche, tutt'altro: Robinho deve ricevere ancora 7 mesi di arretrati relativi ai diritti d'immagine. Nonostante tutto farebbe carte false per restare nella squadra nella quale è cresciuto. Le alternative comunque non mancano: Flamengo e Cruzeiro in patria, oltre al richiamo della MLS. L'unica certezza è che chiunque lo vorrà non dovrà sborsare neanche un centesimo.