Rivoluzione Milan, 30 milioni dalle cessioni poi Fellaini-Soriano

Milan e Mihajlovic vogliono rinforzi a centrocampo e la società lavora per regalare al tecnico uno o forse due colpi di primo livello . Il club rossonero sta vagliando le richieste per i suoi giocatori e spera di costruirsi un tesoretto da 30 milioni di euro per poi puntare su Fellaini e uno tra Soriano-Banega . Diego Lopez, Zapata e De Jong verso la Premier , Honda al Valencia e poi c'è il caso El Shaarawy.

Con Suso ceduto in prestito al Genoa, Cerci che presto lo seguirà in Liguria e la probabile rescissione del contratto con Nocerino (che poi potrebbe mettersi d'accordo con il Bologna), Galliani è al lavoro per sfoltire ultieriormente la rosa. Diego Lopez (Bournemouth, valore 2 milioni di euro) e De Jong (Leicester, 6 milioni) vogliono andare via per giocare di più, entrambi sono destinati alla Premier League che tenta anche Zapata (3 milioni), cercato da Norwich ed Everton. E poi ci sono Roma (ora più defilata), Bologna e Fiorentina interessate a El Shaarawy, valutato 14 milioni di euro. Il conto è presto fatto: 30 milioni da reinvestire per rafforzare la squadra.

Il profilo che attrae di più il Milan è quello di Marouane Fellaini, belga con passaporto marocchino del Manchester United. I Red Devils vogliono 20 milioni ma, complice la volontà del giocatore, potrebbero abbassare le pretese di 3-4 milioni e aggiungerci qualche bonus. Ma non è finita qui, i rossoneri vorrebbero fare doppietta in mediana: ripresi i contatti con la Sampdoria per Soriano ma non tramonta il sogno Banega visti i buoni rapporti con il Siviglia.