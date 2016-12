Rivoluzione Lazio: Felipe Anderson e Keita in partenza

Il mercato di gennaio potrebbe rivoluzionare la Lazio: da diversi giorni si parla di partenze eccellenti. Da Candreva a Keita, passando per Felipe Anderson e Biglia. Lotito non ha nessuna intenzione di fare sconti, ma i 45 milioni di euro del Manchester United per il brasiliano sono una cifra da prendere in considerazione. La Repubblica scrive che i Red Devils sono pronti a tornare alla carica per portare FA10 all'Old Trafford.