Reus verso il Real Madrid

15:48 - La decisione del Tas di bloccare il mercato del Barcellona porta Marco Reus sempre più vicino al Real Madrid. Lo scrive 'Marca' secondo cui il trasferimento del giocatore tedesco ai 'galacticos' sarebbe a un passo, visto che Reus intende lasciare il suo attuale club alla fine della stagione in corso. Nonostante le avances di altri grandi club (Chelsea, United e City in Premier; PSG in Francia e Bayern in Bundesliga), scrive 'Marca', il club madridista vanta una sorta di gentlement agreement tra il presidente Florentino Perez e quello del Borussia Dortmund per portare Reus a Madrid: 25 i milioni che il Real verserebbe al club della Ruhr che ha comunque una clausola rescissoria di 30 milioni.