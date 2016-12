Reus, Borussia a vita: rinnovo fino al 2019

14:52 - Sembra essere tornato il sereno in casa Borussia Dortmund. Sabato è arrivata la vittoria che mancava da due mesi e ora c'è l'ufficialità del rinnovo di Marco Reus fino al 30 giugno 2019. Così i gialloneri hanno tolto dal mercato l'attaccante che era finito nel mirino del Real Madrid. Il tedesco, dopo la firma, ha avvisato la Juve, prossima avversaria in Champions League: "C'è un sacco di lavoro da fare e voglio fare la mia parte in campo".

Reaus ha scelto di rimanere a casa sua: "Dortmund è la mia città e il Borussia è la squadra del mio cuore. Sono felice e voglio vincere ancora, abbiamo dei tifosi fantastici".

Soddisfatto anche il club: "Non abbiamo voluto ascoltare tutte le voci di mercato ed eravamo fiduciosi per il rinnovo". Il CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha continuato: "Marco può definire un'era a Dortmund come ha fatto Uwe Seeler ad Amburgo o Steven Gerrad a Liverpool. Il fatto che Marco ha preso questa decisione nel bel mezzo di una crisi sportiva mostra quanto si identifica con il club e questo ci rende molto orgogliosi. "