Retroscena Chelsea: i Blues han tentato l'assalto a Messi

12:10 - Arriva dall'Inghilterra un incredibile retroscena di mercato su Leo Messi. Cercando di approfittare di un momento di impasse tra l'argentino e il club blaugrana, questa estate il Chelsea ha tentato di comprare la "Pulce" dal Barcellona, offrendo la cifra monstre di 150 milioni di euro. L'indiscrezione arriva dalle colonne del Daily Express, secondo cui sarebbe stato proprio Mourinho a chiedere Messi ad Abramovich.

Niente chiacchiere, dunque. Il Chelsea pare abbia fatto proprio sul serio per portare il fenomeno argentino in Premier League in una stagione cruciale per i Blues. Lo Special One, infatti, è chiamato a vincere e per farlo ha chiesto il massimo sul mercato. Il sogno di ogni allenatore: Messi. E il colpo a momenti riesce. Stando al Daily Express, infatti, i 150 milioni di euro avrebbero fatto vacillare per qualche giorno le resistenze blaugrana, lasciando spazio alle speranze di Mourinho. Tutto poi però è saltato e Messi è rimasto al Barcellona. Ma la trattativa, secondo i media britannici, c'è stata. E il particolare per il futuro apre nuovi fronti di mercato attorno a uno dei giocatori più amati e desiderati dai tifosi e dagli allenatori di tutto il mondo.