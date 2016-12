Reina: "Higuain alla Juve come Figo al Real"

Prima era arrivata la stoccata del suo predecessore in maglia azzurra, Edinson Cavani, che con toni miti aveva comunque condannato la sua scelta di andare alla Juventus. "La decisione di Gonzalo è sua, è grande e può fare ciò che vuole. Rispetto le scelte di tutti, ma ci sono cose che, per il mio modo di pensare, non farei" le parole del Matador ad "AS".



Ora per il Pipita arriva anche la critica di un ex compagno e amico come Pepe Reina. Il portiere spagnolo, dal canto suo, si gode il ritorno in Nazionale. La Spagna, inserita nel girone di qualificazione mondiale dell'Italia, è attesa dall'amichevole contro il Belgio. "Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata del nuovo ct perché finalmente torno a vestire questa maglia".