Real, sanzione dimezzata: potrà fare mercato nel luglio 2017

Il TAS (il Tribunale arbitrale dello Sport) di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso del Real Madrid contro il blocco di mercato per due sessioni imposto dalla Fifa nel settembre del 2015 in merito alla violazione del regolamento per l'ingaggio di giocatori minorenni. Il club spagnolo, quindi, potrà tornare ad acquistare a partire dall'estate 2017. Lo hanno reso noto i merengues sul proprio sito ufficiale.

Il Real che sa solo vincere sul campo, nelle aule giudiziarie si deve accontentare di un pareggio. In casa merengue c'è una soddisfazione a metà per la decisione del TAS, perché la speranza era di una totale cancellazione della sanzione. "Questa decisione sottolinea l'ingiustizia della sanzione inflitta dalla Fifa, anche se il club si rammarica che il Tas non abbia avuto abbastanza coraggio per annullarla del tutto" si legge nella nota ufficiale del Real Madrid.



Gli spagnoli dovranno pagare alla Fifa anche una multa di 224.585. Il TAS ha motivato così la sua decisione: "Considerando che le infrazioni commesse dal Real Madrid sono meno gravi e meno numerose di quelle denunciate dalla FIfa, il TAS ha deliberato che le sanzioni imposte al Real Madrid debbano essere ridotte".