Secondo quanto riporta calciomercato.it, l'Hebei si sarebbe tirato indietro per il trasferimento di Pepe in Cina, a causa della nuova normativa che prevede l'utilizzo di soli tre calciatori cinesi. Il portoghese ha il contratto in scadenza con il Real Madrid e le due parti avevano trovato un accordo nelle scorse settimane sulla base di 11 milioni di euro a stagione per due anni, accordo non rispettato dal club asiatico.