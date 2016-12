Real, rivoluzione in arrivo: Paratici nel mirino

Lo stesso presidente ha deciso ad esempio di posticipare a dopo la finale di Milano tutte le decisioni di mercato, che nei mesi scorsi avevano provocato non pochi attriti con l’allenatore.



Discorso valido anche per il caso Morata, situazione che ha provocato una reazione negativa dell’Arsenal che avrebbe voluto chiudere in tempi brevi la trattativa per lo juventino e che invece ora teme un’asta con il Borussia Dortmund e lo stesso club torinese a far lievitare il costo dell’operazione.



Nei momenti più duri della contestazione Perez ha pensato di fare piazza pulita dei suoi dirigenti a fine stagione, ora il clima è migliorato, ma solo a fine mese prenderà le sue decisioni su un’organigramma che tocca sostanzialmente il ruolo del tecnico, del direttore generale e del direttore sportivo, figura quest’ultima assente nel Real Madrid dopo le dimissioni di due anni fa di Miguel Pardeza.



Fino a qualche settimana sembrava certo il divorzio col potente direttore generale José Angel Sanchez, sponsor di Benitez, ora la maretta sembrerebbe rientrata, ma un indebolimento della figura di Sanchez aprirebbe le porte a un vero direttore sportivo, a Florentino Perez è stato consigliato il nome di un italiano, l’attuale coordinatore dell’area tecnica della Juventus Fabio Paratici, non certo messo in discussione dalla società bianconera, al contrario molto soddisfatta del suo lavoro. Ma proprio la sua abilità ha attirato l’attenzione dell’entourage del presidente del Real Madrid, soprattutto di quei consiglieri che premono perché Perez si decida finalmente a rimaneggiare e rafforzare l’area della Direccion Futbol, oggi affidata a Ramon Martinez