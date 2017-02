Il Real Madrid è pronto a blindare Karim Benzema. Secondo quanto riporta 'As' Florentino Perez ha deciso di puntare sull'attaccante francese, inseguito dall'Arsenal, per gli anni a venire. Il contratto dell'ex giocatore dell'Olympique Lione è in scadenza nel 2019. Per lui è pronto un rinnovo fino al 2021.