Sergio Ramos ha parlato del suo futuro al Real Madrid. "Ho ancora qualche anno da giocare qui (il contratto scadrà nel 2020, ndr) e voglio godermi ogni giorno come merita, ci sarà tempo per pensare a questo. Aver giocato 500 partite con Real mi inorgoglisce, non me lo sarei mai aspettato, ma voglio continuare a rappresentare al massimo la migliore squadra del mondo", ha detto.