Real, pronti 60 milioni per Verratti

Tutti pazzi per Verratti . Anche a Madrid . Secondo i media spagnoli, il Real avrebbe deciso di dare l'assalto al centrocampista del Psg. Il presidente Al Khelaifi lo ha dichiarato incedibile , ma l'agente del giocatore è stato già tre volte a Madrid per trattare l'eventuale ingaggio . Per il gioiellino azzurro, particolarmente gradito a Benitez, sono pronti 60 milioni cash per il club parigino e un contratto da 6 milioni a stagione .

Insieme a Pogba, Verratti sarà il nome più chiacchierato di questo mercato. Il centrocampista del Psg piace a molti top club e questa estate potrebbe dare vita a una ricchissima asta al rialzo. Visti i problemi col fair play finanziario, dal suo canto il presidente Al Khelaifi non sembra intenzionato a lasciarsi sfuggire il gioiellino italiano, ma di fronte a certe cifre potrebbe cambiare idea e puntare su altri fenomeni (vedi Pogba). Verratti era già sulla lista dei desideri di Ancelotti e da tempo è nel mirino dei Blancos, ma con l'arrivo di Benitez in panchina sembra diventato una priorità per il club di Florentino Perez.



I numeri in Ligue 1 di Marco, del resto, parlano per lui. Come le prestazioni in Champions, a dispetto dei risultati di squadra. Verratti piace un po' a tutti. Anche al Barcellona, cha ha provato a piazzare il colpo, sfruttando soprattutto i buoni rapporti di Braida con il calciatore. Manovra che ha spaventato il Real, che ha deciso di alzare subito l'offerta al Psg e al giocatore: 60 milioni di euro cash e un contratto da 6 milioni a stagione. Roba da top player.