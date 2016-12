Real, per L'Equipe Benitez già silurato: a giugno c'è Zidane

A ogni vento di crisi ecco il suo nome sospinto con veemenza verso la panchina del Real. Zinedine Zidane torna così prepotentemente oggi sulla prima pagine de L'Equipe come su quelle di As e Marca. Torna con leggere sfumature temporali ma il concetto è il medesimo: Rafa Benitez ha già il successore certo, se non nell'immediato a giugno di sicuro. Come dire, settimane no, mesi sì perché a meno di crolli clamorosi Florentino Perez - così scrivono in Spagna - esclude l'esonero immediato dell'ex tecnico del Napoli.



CR7 e compagni se ne facciano una ragione: rapporti azzerati o meno con chi siede in panchina, cambi in vista non sembrano essercene. Sempre che la situazione non degeneri e che il distacco dalla vetta della Liga - oggi cinque punti da Barcellona e Atletico - non aumenti ancora in virtù di magre figure come l'ultima rimediata contro il Villarreal. In più - sempre sponda castigliana - lo stesso Zidane non avrebbe intenzione di lasciare ora la panchina del Castilla per imbarcarsi a metà stagione su quella merengues. Resta comunque il candidato unico, l'eletto di Florentino: tanto che, si diceva, L'Equipe va un poco oltre e arriva a sbandierare una presunta certezza: Zizou sarà il prossimo allenatore del Real a giugno. Tutto fatto. Senza incertezze. Il che, tradotto, significa che presto o tardi - si fa per dire tardi visto che si parla di mesi - per Benitez sarà tempo di fare le valige.