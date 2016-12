Real, per il dopo Benitez tifosi e soci preferiscono Zidane

Alla fine, è certo, sceglierà lui. Sceglierà il monarca Real, vale a dire Florentino Perez. Ma, di certo, se Benitez verrà destituito, la successione non sarà indolore: la volontà presidenziale di riportare Mourinho sulla panchina merengue non è infatti condivisa in toto dall'"aficion blanca" e neppure dalla maggioranza dei soci del club. Il dissenso c'è, visto che la preferenza va altrove rispetto al portoghese: l'eletto, infatti, è Zinedine Zidane, la cui promozione dal Castilla è anteposta al ritorno dell'ex tecnico del Chelsea.

Detto questo, comunque vada, il futuro di Benitez sembra in ogni caso deciso. Rafa, al momento, è a Liverpool per passare le feste in famiglia ed è atteso a Valdebebas il giorno 27. La sua presenza sulla panchina madridista al Bernabeu il 30 dicembre per la sfida con la Real Sociedad è data per certa, a meno di clamorosi colpi di scena. Ma non si tratta di una conferma, solo di una decisione - informano i quotitidiani castigliani - di carattere temporale, nel senso che un avvicendamento - se ci sarà - avverrà solo dopo quella data.



Deciderà Perez e, se esonerò sarà, il prescelto di Florentino è Mourinho. Attenzione però come detto a Zidane, il preferito dai tifosi: davanti nei sondaggi al portoghese e a Wenger. Con qualcuno, tra i soci, che ha addirittura fatto il nome di Guardiola. Questa sì un'ipotesi impossibile.