Real Madrid, vicino il rinnovo per Ancelotti

13:39 - Florentino Perez si è convinto: in settimana il presidente del Real Madrid incontrerà Carlo Ancelotti per offrirgli il rinnovo di contratto. Ne sono certi in Spagna, dove rivelano che nei prossimi giorni le parti s'incontreranno per un primo colloquio per il prolungamento fino al 2017 del rapporto di lavoro. Ancelotti è già l'allenatore più pagato della Liga (percepisce 7,5 milioni di euro all'anno), ma con il nuovo contratto dovrebbe arrivare a circa 9 a stagione.

Ma Ancelotti, come riporta l'edizione odierna di Marca, non mette i soldi in cima ai suoi pensieri: l'allenatore di Reggiolo ha più a cuore il progetto tecnico e l'identificazione con il club spagnolo. Ciò che è certo è che il precedente accordo fino al 2016 verrà ampliato per una stagione. Per il prolungamento hanno spinto molti dei senatori, da Cristiano Ronaldo a Casillas, da Sergio Ramos a Pepe: uomini chiave dello spogliatoio che con il passaggio da José Mourinho ad Ancelotti hanno ritrovato tranquillità ed autostima. Oltre ad essere entrati nella leggenda conquistando la decima Champions League nella storia del Real Madrid. Un'impresa che, a detta di tutto l'ambiente madridista, ha fatto meritare all'ex allenatore del Milan il rinnovo di contratto.

ANCELOTTI RACCONTA

Contratto a parte, Carlo Ancelotti ha raccontato a Repubblica un po' di se stesso, rivelando due-tre cose che meritano una citazione.

"Se un giorno dovessi tornare in Italia per allenare, lo farei solo e soltanto sulla panchina del Milan. Nessuna altra squadra italiana nel mio futuro da allenatore, se non quella rossonera".

"Inzaghi, Gattuso e Seedorf sono diventati allenatori. Mi era difficile pensare a loro per una carriera sulla panchina. Poi ci sono riusciti, ci stanno riuscendo".

"Balotelli? Dipende solo da lui se diventare o no il giocatore che ci si aspetta. Balo lo volevo al Paris St. Germain due anni fa, e avevamo avviato il discorso. Poi era arrivata l'occasione-Ibrahimovic e abbiamo deciso di prendere lo svedese".