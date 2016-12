Real Madrid: vertice notturno e Ancelotti liquidato

Il Real Madrid liquida Carlo Ancelotti . Nella serata di ieri il presidente Florentino Perez ha incontrato in un albergo della città l'intermediario Ernesto Bronzetti per comunicargli la sua decisione di cambiare allenatore. As specifica che nulla è ancora ufficiale, ma la separazione con il tecnico di Reggiolo è sempre più vicina. Il Milan resta sempre alla finestra e spera di convincere Ancelotti a ritornare alla guida dei rossoneri.

L'incontro, al quale ha partecipato anche il braccio destro del presidente Merengues Josè Angel Sanchez, si è concluso intorno a mezzanotte e l'esito era scontato: rottura tra il club e Ancelotti. Ora il Real Madrid è alla disperata ricerca di un sostituto: Benitez e Klopp non convincono. Bisogna fare in fretta anche per placare il malumore dei tifosi che, in un sondaggio, hanno votato per il 43% la riconferma di Don Carlo. Intanto tra lunedì e martedì ci sarà l'ufficialità della separazione: in Spagna un club non può tenere sotto contratto due allenatori. Ancelotti riceverà così sei mensilità di buonuscita per un totale di 3,5 milioni di euro. Oggi l'ultima apparizione al Bernabeu dove siederà in tribuna per un'assurda squalifica. Il pubblico gli riserverà un saluto speciale.

Sullo sfondo c'è il Milan e la proposta di Silvio Berlusconi per tornare ad alti livelli con un progetto tutto made in Italy. Carletto ha preso tempo perché il suo cuore è ancora rossonero, ma difficilmente accetterà. Meglio, forse, un anno sabbatico per riordinare le idee dopo l'ultima stagione difficile alla guida dei Blancos, sempre al centro delle critiche. Tutto dipenderà da lui, dalla sua voglia di rimettersi subito in gioco e dimostrare che sempre uno dei migliori allenatori al momdo, per chi avesse ancora dubbi.