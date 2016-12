Real Madrid-Ronaldo, c'è l'accordo fino al 2020

Altro che le sirene del Psg o il ritorno in Premier League: la carriera di Cristiano Ronaldo, 31 anni compiuti lo scorso 5 febbraio, proseguirà ancora a lungo nel Real Madrid. Come riferito da Marca, infatti, il campione portoghese ha raggiunto l'intesa con i Merengues per rinnovare il proprio contratto - attualmente in scadenza il 30 giugno 2018 - fino al 2020. L'accordo verrà ufficializzato al termine di Euro 2016.