Real Madrid: rinnovo per Ancelotti e Marco Asensio 

11:25 - Periodo d'oro per Ancelotti al Real Madrid, in tutti i sensi. L'allenatore italiano, dopo le 17 vittorie consecutive, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2017 con adeguamento dello stipendio: si passerà da 7,5 milioni di euro a circa 9. Tutto fatto con Florentino Perez e la firma, con conseguente ufficialità, arriverà dopo il Mondiale per club (finale il 20 dicembre): un altro trofeo da mettere in bacheca per i Merengues.

IL REGALO E' ASENSIO

Rinnovo e anche Marco Asensio per Ancelotti. Il Real Madrid ha infatti annunciato l'ingaggio, per le prossime sei stagioni, del 18enne del Maiorca, che continuerà a giocare fino al termine della stagione nel suo club attuale. Un talento che ha già stupito tutti e i Merengues hanno beffato la concorrenza del Barcellona: l'esterno spagnolo ha il futuro dalla sua.