19 agosto 2015 Real Madrid, presentato Kovacic: "Sono nel miglior club del mondo" In migliaia al Bernabeu per il croato: "Grazie Inter ma il Real Madrid è il top". Florentino: "Ci aiuterà ad essere migliori"

"Sono nel miglior club del mondo, sono felice di essere qui e mi aspetto molto da me stesso". Queste le prime parole di Mateo Kovacic da nuovo giocatore del Real Madrid. Il croato è stato presentato al Bernabeu dal presidente Florentino Perez: "Ci aiuterai ad essere migliori". Kovacic vestirà la maglia numero 16. Qualche migliaio di tifosi lo ha acclamato dagli spalti dello stadio durante le foto di rito. Kovacic era accompagnato dalla famiglia.

"GRAZIE INTER, QUI AL TOP"Queste le parole di Kovacic: "Sono nel club più grande del mondo, grazie per il vostro supporto e grazie al presidente. È tutto così speciale per me e mi aspetto molto da me stesso. Quando è arrivata la chiamata del Madrid non ho avuto dubbi. Ringrazio l'Inter per aver accettato e per quanto mi ha dato in questi anni, sono sicuro che ritroverà la gloria passata ma il Real è il massimo. Interesse del Barcellona? Nessun dubbio, il Madrid è la squadra migliore del mondo. Hala Madrid!".

"GIOCO COME CENTROCAMPISTA DIFENSIVO""È successo tutto così in fretta negli ultimi giorni, non scenderò nei dettagli e non parlerò delle cifre, ma quando mi hanno detto che c'era il Real ho deciso di accettare al volo", ha spiegato Kovacic in conferenza stampa. "Pressione? Sono venuto qui per giocare a calcio, mi piace la pressione: voglio dimostrare cosa posso dare". Tante domande sul rapporto con Benitez e sul suo ruolo in campo: "Ho parlato con l'allenatore che mi ha dato il benvenuto, voglio allenarmi e integrarmi al più presto. So che qui posso crescere e migliorare, darò tutto. Il mio ruolo? Gioco meglio come centrocampista difensivo".

"MODRIC IL MIO MITO""Sono entusiasta di giocare accanto a Cristiano Ronaldo, è un onore dividere lo spogliatoio con questi campioni. Modric ha fatto tanto perché io venissi qui, è un mio grande amico. E per me lui è il più forte giocatore del mondo".

FLORENTINO: "CI AIUTERÀ A MIGLIORARE"In mattinata Kovacic aveva sostenuto le visite mediche. Poi le firme, con accanto Florentino Perez. Il presidente del Real ha introdotto il croato in conferenza stampa: "Il Real pensa sempre a migliorarsi, aspiriamo sempre al top e cerchiamo sempre nuovi talenti. Siamo qui per presentare un giovane calciatore: è un grande giocatore e viene da un club storico come l'Inter. Caro Mateo arrivi qui a soli 21 anni nel club considerato come il più grande di sempre. La tua patria ama il calcio e sei il quinto croato a vestire questa maglia. Questo club sarà al tuo fianco come lo è stato per Luka Modric. Con il tuo talento ci aiuterai ad essere una squadra migliore. Diventerai parte della storia di questo club: benvenuto nella tua casa".