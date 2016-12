Real Madrid, Perez: "Seguiamo Reus" 

10:41 - In attesa di giocarsi il Mondiale per Club contro il San Lorenzo, il Real programma già il futuro e ha messo nel mirino un nuovo grandissimo colpo: Marco Reus. Ad ammettere l'interesse per l'attaccante del Borussia Dortmund è stato lo stesso presidente dei merenques Florentino Perez: "Reus? Lo seguiamo" ha dichiarato a Cadena Ser. "E' un grande calciatore e di conseguenza il Real lo tiene sott'occhio". Il giocatore interessa anche al Barcellona.

"Certo, come allenatore non saprei chi togliere per metter lui" ha continuato Perez riferendosi al tedesco, attualmente ko per un infortunio ai legamenti della caviglia destra che lo terrò fermo almeno fino a fine gennaio. Un grande, ulteriore, rinforzo per una squadra già fenomenale. Non il solo, però: "Lucas Silva? Se deve venire, verrà quest’estate". Innesti ma anche conferme: "Il rinnovo di Ramos? Lui vuole terminare la carriera da noi e noi siamo solo che felici di ciò”.