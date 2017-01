Secondo quanto riporta il portale spagnolo Diario Gol, la permanenza di Alvaro Morata al Real Madrid non è scontata. Lo spagnolo ex Juventus non sta trovando lo spazio sperato con le merengues ed al momento è una seconda scelta nelle preferenze di Zinedine Zidane. Motivo per cui sta valutando la possibilità di lasciare il club madrileno. Su Morata è sempre forte l'interesse di Arsenal e Chelsea.