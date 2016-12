Real Madrid, l'agente di Morata in sede

Giorni caldissimi per il futuro di Alvaro Morata . L'agente dell'attaccante spagnolo della Juventus , Juanma Lopez , è negli uffici del Real Madrid al Santiago Bernabeu per capire le reali intenzioni del club di Florentino Perez. I campioni d'Europa, secondo quanto trapela, vorrebbero esercitare il diritto di recompra a 30 milioni di euro, per poi vendere Morata in Premier League. La punta vorrebbe Chelsea o Manchester United.

Secondo quanto riporta As, l'intenzione del Real Madrid è quella di esercitare l'opzione di recompra dalla Juventus da 30 milioni di euro per poi vendere Morata sul mercato di Premier League. Qui gli estimatori non mancano, anche se il Psg è stato uno dei club che prima ha contattato il club spagnolo per parlare di una possibile trattativa. La volontà di Morata però è di essere allenato da un top coach come Mourinho o Conte e per questo nel caso ci fosse la possibilità preferirebbe trattare con Chelsea o Manchester United.