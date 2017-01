James Rodriguez rifiuta un'offerta milionaria dalla Cina. Secondo quanto riportato da As, l'Hebei Fortune di Manuel Pellegrini avrebbe proposto al colombiano un ingaggio da 30 milioni a stagione. Secondo il quotidiano spagnolo, l'Hebei sembrava pronto a pagare al Real Madrid 110 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che però non vuole rinunciare al calcio europeo a soli 25 anni. James Rodriguez al Real Madrid guadagna 3,5 milioni a stagione, ma con Zidane non sta trovando molto spazio.