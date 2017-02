Una delle priorità del Real Madrid è la sostituzione del partente Keylor Navas fra i pali. Secondo Marca c'è un nome su tutti nella lista dei candidati per difendere la porta del Real: è quello di David De Gea, portiere del Manchester United e della Nazionale spagnola. Secondo l'edizione online del giornale, la trattativa sarebbe addirittura in una fase avanzata e l'arrivo in estate del portiere al Santiago Bernabeu viene considerato assai probabile.