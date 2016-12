Real Madrid, Cristiano Ronaldo rinnoverà fino al 2021 a 23 mln netti a stagione

Cristiano Ronaldo è vicino al rinnovo con il Real Madrid. Secondo quanto riporta l’emittente televisiva spagnola Cuatro, il fuoriclasse portoghese rinnoverà il suo rapporto con i Blancos fino al 2021 , quando avrà 36 anni. CR7 guadagnerà 23 milioni di euro netti a stagione , 63mila euro all'ora, ed è molto probabile che chiuderà la sua carriera in Spagna. L'annuncio dovrebbe arrivare nel giro di due-tre settimane.

Un accordo monstre, che potrebbe essere ufficiale dunque tra qualche settimana. Una vittoria per la linea del calciatore - il cui contratto attuale scade nel 2018 - e il suo agente, Jorge Mendes, che volevano chiudere a queste cifre con il club spagnolo. Ronaldo è attualmente un simbolo non solo in campo, visto che è il giocatore che ha segnato più reti con la Camiseta Blanca, ma anche fuori. E’ il calciatore che fa vendere più magliette e che ne firma di più: rappresenta il Real Madrid nel mondo.