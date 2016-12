Real Madrid, comunicato ufficiale: "Nessun contatto con Pogba"

Non si contano più i pretendenti di Paul Pogba, e le conseguenti voci su trattative più o meno vere. Ma il Real Madrid non ci sta. Il comunicato ufficiale dalla capitale spagnola bolla come "completamente false" le notizie su una offerta per il gioiello della Juve Paul Pogba. Secondo La Stampa, Florentino Perez sarebbe stato sul punto di offrire un ingaggio faraonico da 10 milioni di euro al giocatore, con un contratto quinquennale.