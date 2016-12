Real Madrid, Benitez attacca: "Congiura contro me, la squadra e il presidente Perez"

Una congiura bella e buona: ecco cosa si sta consumando a Madrid! Ne è certo Rafa Benitez, tanto da uscire allo scoperto e attaccare a testa bassa. Non sono i risultati insoddisfacenti a metterne in dubbio la panchina. Non sono neppure l'avversione di buona parte dello spogliatoi, l'ostilità dei tifosi o il parere a lui contrario dei soci madridisti. No, niente affatto. Figuriamoci: per Rafa è tutta una colossale montatura ordita ai sui danni da qualche mente occulta. E allora, ecco l'affondo in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Real Sociedad: per molti quella del dentro-fuori per l'ex tecnico del Napoli, non però per il diretto interessato. "E' in atto una campagna contro Florentino Perez, il Real Madrid e me" ha esordito davanti ai giornalisti a Valdebebas.



"Tutto ciò che è criticabile viene criticato, tutto viene manipolato, tutti mettono in discussione un progetto ma tutti dobbiamo metterci ora dalla nostra parte, a partire dal sottoscritto. Ciò è particolarmente evidente se si guarda la situazione dall'esterno". Il Real insegue la coppia di testa in Liga Barcellona-Atletico Madrid ma ciò che non convince è il gioco espresso dai merengues. "Tutto viene ingrandito e ho molta esperienza quindi so di dovermi distrarre il meno possibile. Ho 24 giocatori in squadra, ma quando non ne faccio giocare uno subito si pensa a qualcosa di personale e vengono fatte tante speculazioni. Il team è migliore di quanto la gente pensi. Il mio rapporto con i giocatori è infinitamente migliore di quello che si legge sulla stampa. La squadra sta facendo alcune cose bene e altre non tanto". Poi, un'ultima stoccata a tutto l'ambiente: "Mi sono preso una breve vacanza a Liverpool. Per fortuna la stampa inglese non esagera così tanto e così mi sono rilassato con la famiglia, concentrato su come battere la Real Sociedad e vincere trofei quest'anno".