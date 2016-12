Real, lo spogliatoio "abbraccia" Zidane: i capitani lo preferiscono a Mourinho

Era atteso in serata. O addirittura nella mattinata di domani, giusto in tempo per riprendere il lavoro a Valdebebas. Invece Rafa Benitez è rientrato a Madrid già nella prima mattinata di oggi, lasciando a Liverpool moglie e figlie. Può essere vi faccia ritorno per l'ultimo giorno dell'anno, giusto per un brindisi familiare, ma è tutto da chiarire se - eventualmente - potrà farlo con ancora addosso i gradi di allenatore del Real. Già, perché il 30 dicembre ci sarà la prima delle due sfide che nella capitale spagnola indicano come decisive per il futuro dell'ex tecnico del Napoli: prima la Real Sociedad, appunto, al Bernabeu e poi il tre di gennaio il Valencia al Mestalla. Va da sè che un crollo casalingo all'anti-vigilia dell'anno nuovo anticiperebbe tutte le decisioni su cui il presidente Perez sta ragionando in queste ore.



Scelte comunque già delineate perché - nome del successore a parte - è delineato un futuro molto prossimo del Real senza Benitez. Che però su quella panchina vada poi a sedersi Mourinho, come da desiderio presidenziale, non è affatto scontato. Anche perchè, oltre ai soci e ai tifosi, anche la parte più pesante dello spogliatoio merengue ha espresso un parere diverso. Secondo quanto riporta As, i capitani del Real - con Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos in testa - avrebbero infatti già espresso a Zidane il proprio appoggio. Una pre-investitura sicuramente importante.