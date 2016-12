Real, Lewandowski vicinissimo: ha firmato precontratto

Che ci fosse stato un approccio lo avevo ammesso lo stesso Lewandowski qualche giorno fa, parole a cui aveva fatto seguito la dichiarazione di incedibilità da parte del Bayern attraverso le frasi di Rummenigge ("Robert ha un contratto fino al 2019. Non lo vendiamo"). Dalla Spagna, però, non hanno dubbi che l'attaccante polacco sarà il regalo a Zinedine Zidane per la conquista dell'Undecima Champions League. I merengues non avranno difficoltà a trovare i soldi necessari per strapparlo al Bayern (non meno di 80 milioni) con le cessioni di Benzema e James Rodriguez.



Secondo As, il precontratto sarebbe stato siglato dopo l'incontro tra il dirigente del Real José Angel Sanchez e l'agente del calciatore, Cezary Kucharski, a Madrid in occasione della semifinale di Champions League tra Bayern e Atletico.



Il cambio di casacca di Lewandowski rischia di dare il via a un clamoroso valzer degli attaccanti: Ancelotti sogna Higuain, ma è più facile arrivare a Benzema o a uno tra Lukaku e Kane.